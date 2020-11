Dominique A publie Vie étrange, lumineux recueil de chansons simples et directes, enregistrées durant les premiers mois de la crise sanitaire.

Auteur-compositeur-interprète aussi talentueux qu’attachant, Dominique A – dont les deux très beaux derniers albums en date (Toute latitude et La Fragilité) sont parus en 2018, à quelques mois d’intervalle – effectue en cet automne 2020 un retour non programmé avec Vie étrange, disque intimement lié à la pandémie de Covid-19. Tout a démarré durant la seconde quinzaine de mars, conséquence du premier confinement général. « Ça faisait à peu près un an que ma tournée avait pris fin, raconte Dominique A.…