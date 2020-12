Nouveau groupe de rock français, formé par six musiciens déjà très aguerris, Animal Triste surgit avec un premier album d’une noire intensité.

Place forte du rock français au début des années 1980, avec les Dogs en figure de proue, Rouen a retrouvé un peu de son lustre depuis quelques années, grâce en particulier à Tahiti 80 et La Maison Tellier. Plus récemment, MNNQNS et We Hate You Please Die, deux jeunes formations adeptes d’un rock tendu, ont fait des apparitions très remarquées. Il va désormais falloir aussi compter avec Animal Triste. Venant tout juste de sortir son premier album (sans titre), ce nouveau groupe se compose de six musiciens…