Politique du pire et pire des politiques

La surenchère dans la violence risque de nous conduire à un régime qui ne sera peut-être pas encore le fascisme, mais qui ne sera déjà plus la démocratie. Que cela soit le fait de quelques ministres actuels ou de l’extrême droite.

Que cherchent les black blocs ? Si on exclut la part du jeu dangereux, genre rodéo urbain ou féria de Pampelune, ces jeunes gens doivent bien avoir quelque chose à nous dire. S’ils veulent nous signifier que les banques symbolisent la finance prédatrice qui mine notre société, pas besoin pour ça de mettre le feu à une agence de l’avenue Gambetta. Nous sommes sans doute un certain nombre à préférer la pédagogie d’Attac, argumentée et positive. S’il s’agit de déstabiliser l’État, outre que celui-ci est assez…