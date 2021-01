Le groupe Atine restitue en beauté toute la richesse sonore de Perse.

L’aventure d’Atine a démarré grâce au spectacle Paradoxe, pour lequel le metteur en scène iranien Shahrokh Moshkin Ghalam – qui vit à Paris – a rassemblé quatre musiciennes chevronnées : la chanteuse et violoniste Aïda Nosrat (notamment connue comme la moitié féminine du duo Manushan, naviguant entre musique persane, jazz et flamenco), la musicienne Sogol Mirzaei (virtuose du târ et du setâr, deux instruments à cordes de la famille des luths), la percussionniste Saghar Khadem (qui joue en particulier du…