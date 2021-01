Pauline Guedj publie un essai passionnant sur les films du cinéaste tournés aux États-Unis.

Depuis la mort de Louis Malle, il y a vingt-cinq ans, le temps a passé et son œuvre s’est appauvrie. Plus exactement, notre regard sur elle s’est réduit aux quelques films encore régulièrement diffusés : Ascenseur pour l’échafaud (avec la musique de Miles Davis), Lacombe Lucien, Au revoir les enfants et Milou en mai. C’est à peu près tout. Le livre que notre collaboratrice Pauline Guedj consacre au cinéaste enrichit notre vision. Expatriée elle-même à New York, elle s’est intéressée aux films de la période…