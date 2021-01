Les deux films de Paul Otchakovsky-Laurens, décédé il y a trois ans, paraissent en DVD.

Le 2 janvier 2018, mourait soudainement dans un accident de voiture l’un des éditeurs les plus importants de la vie littéraire française : Paul Otchakovsky-Laurens. Cette disparition était vécue comme un cruel arrachement parce que le directeur des éditions POL occupait une forme de magistère moral dans la profession dont on voyait mal qui pourrait l’occuper à sa suite (et, en effet, personne ne l’a encore remplacé) ; parce qu’il avait encore beaucoup à publier (heureusement, les éditions qu’il a fondées…