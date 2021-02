Des images plein les oreilles

Jadis antre de l’art lyrique, comme son nom l’indique encore, la Gaîté lyrique – qui a rouvert ses portes en 2011 – s’est muée en un fief de la création contemporaine avec un focus sur les arts numériques et les musiques actuelles. Festival international de films sur la musique, « Fame » (dont le nom fait référence au film musical éponyme d’Alan Parker, sorti en 1980) constitue l’un des événements phares de cette Gaîté lyrique nouvelle génération.

Habituellement, l’événement se tient au sein du vaste bâtiment situé au cœur de Paris, tout près du musée des Arts et Métiers, mais la pandémie de Covid-19 l’interdit cette année. Par conséquent, s’inscrivant ainsi dans le cadre de « Plein Écran », l’offre de programmation en ligne de la Gaîté lyrique, la 7e édition de « Fame » se déroule intégralement en VOD, du 18 au 25 février, en partenariat avec la plateforme de streaming MK2 Curiosity. Chaque film peut être loué pendant 48 heures, à des tarifs variables.

Comme les précédentes, la sélection 2021 a été concoctée en binôme par Olivier Forest et Benoît Hické, tous deux programmateurs aguerris. Elle regroupe une quinzaine de longs métrages inédits en France, pour la plupart des documentaires, présentés en ou hors compétition. Stimulant les yeux autant que les oreilles, l’ensemble couvre un large spectre au niveau des formes cinématographiques employées comme des styles -musicaux abordés (dans la sphère des musiques actuelles).

Parmi les films en compétition se détache en particulier In a silent way de Gwenaël Breës. Fan de Talk Talk, le réalisateur se lance ici sur les traces du groupe anglais et, plus particulièrement, de son insaisissable chanteur Mark Hollis (mort en 2019), le film – entreprise de longue haleine – ayant été tourné entre 2016 et 2019.