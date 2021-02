Sortant chacun un album au même moment, Femi Kuti et son fils Made perpétuent avec éclat l’héritage de Fela, inventeur de l’afrobeat.

Activiste stakhanoviste et jusqu’au-boutiste, en lutte inlassable contre la dictature, la corruption et l’injustice, Fela Kuti – plus simplement appelé Fela – s’est opposé durant trente ans aux différents pouvoirs en place au Nigeria, son pays natal, avec la musique comme arme de conviction massive. Pour propager sa sève contestataire, il a même inventé son propre style, l’afrobeat, un mélange explosif de sonorités africaines, de jazz et de funk jaillissant via d’incantatoires morceaux fleuves (souvent…