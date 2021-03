Centré sur les pianos et autres instruments à claviers, le très stimulant festival Variations propose sa 5e édition, entièrement en ligne.

Événement organisé conjointement par le Lieu unique – vaste centre culturel pluridisciplinaire – et la Fondation BNP Paribas, le festival nantais Variations (créé en 2017) compte parmi les manifestations musicales les plus originales de France. Il se distingue d’abord par le choix de se focaliser sur les pianos et autres instruments à claviers (synthétiseurs, orgues, vibraphones, clavecins, accordéons, etc.) en explorant des univers très différents – de la musique (néo-)classique à la plus expérimentale en…