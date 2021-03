Omar Sosa traverse l’Afrique de l’Est sur son rayonnant nouvel album.

Toujours en quête de nouveaux horizons, mû par le désir d’élargir au maximum son champ d’expression, le pianiste cubain Omar Sosa – qui vit en Espagne depuis vingt ans – cultive l’art du métissage avec une passion joyeuse et très contagieuse. Il développe ainsi un langage sans attache fixe dans lequel le jazz se mêle à divers univers, en particulier aux musiques d’Amérique du Sud et d’Afrique, parfois aussi au hip-hop, à la chanson ou à l’électro. Sa curiosité alimentant sa créativité (et vice versa), il…