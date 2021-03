Pour que le monde de demain s'écrive avec une culture vivante

En ce mois de mars 2021, cela fera un an qu'ont commencé les annulations de spectacles, les fermetures des musées, des cinémas et des lieux de patrimoine. Triste anniversaire. Un an de naufrage de la culture. Un an que ce qui fait lien dans notre société, ce qui nous fait penser, ce qui nous fait rêver, rire, pleurer, bref ce qui fait notre humanité, est mis à l’arrêt. Aller dans un musée. Se retrouver dans un cinéma. Sortir voir un spectacle. Participer à un festival. Du passé sans avenir clair.

Derrière la durée de cette privation d’expression culturelle, on ressent le désespoir, la frustration et l’impatience dans l’ensemble de la population. Au cœur de cette désespérance, les artistes, les technicien-ne-s, les administratifs, des prestataires, les indépendant·e·s, les auteur·trices voient des milliers et des milliers d’heures de travail s’envoler. Un an plus tard, il n’y a pas de perspective réaliste et concrète pour le secteur.

Nous nous réjouissons que les librairies et les disquaires soient enfin considérés comme essentiels, mais il n’en est toujours pas de même pour le cinéma, le spectacle vivant, le patrimoine et les musées, l’enseignement et la pratique amateure artistique, où d'immenses difficultés demeurent présentes.

Nous ne pouvons rester indifférent·e·s à ce qui s’annonce comme l’un des plus grands plans sociaux de notre histoire récente. Il est urgent que le gouvernement prenne toute la mesure du soutien à apporter à l’ensemble de ces professionnel·le·s. Des conseils municipaux au Sénat en passant par les départements et les régions, nous, élu·e·s et militant·e·s écologistes, sommes présent·e·s et proposons des réponses concrètes : mises à disposition des lieux, accompagnement économique, protocoles de réouverture ou le renforcement des formes alternatives de médiation artistique et culturelle (représentations dans des lieux non dédiés, dans les écoles, dans les EHPAD…).

Nous soutenons la demande des organisations du secteur de mettre en place sans délai un échéancier de la reprise d’activité, des dispositifs de soutien aux auteur·trices et aux travailleur-euses précaires de la culture, la prolongation de l’année blanche pour les intermittent·e·s, et un soutien équitable pour les entreprises culturelles qui en ont le plus besoin.

Toutes et tous, nous ne pouvons plus être privé·e·s plus longtemps de toute vie culturelle, des échanges qu’engendrent l’art et la création. Les possibilités offertes par les nouvelles technologies ne peuvent pas être comparées à l’expérience collective de vibrer devant un spectacle, un film ou un concert. S’approcher, aller à la rencontre d’un tableau, d’une sculpture, d’une performance, est une expérience sensible unique. Les artistes ne peuvent vivre leur art sans public.

Nous ne pouvons être réduit·es qu'à des êtres productif·ves et des consommateur·trices. Dans cette période anxiogène où l’isolement engendré par l’épidémie déstabilise et appauvrit nos modes de vie, fragilise nos équilibres, nous avons plus que jamais besoin de culture vivante.

Signataires :

Julien Bayou - secrétaire national EELV ; Fatma Adda - conseillère régionale (Région Occitanie) ; Maroin Al Dandachi - conseiller municipal (Lille) ; Léa Balage El Mariky - adjointe à la vie associative (Paris 18ème) ; Pierre Athanaze - vice président (Métropole de Lyon) ; Victoria Barigant - maire adjointe à la petite enfance, aux familles (Paris 18ème) ; Laurent Audouin - conseiller d'arrondissement (Paris 5ème) ; Marie-France Barthet - conseillère régionale (Région Occitanie) ; Frédéric Badina Serpette - conseiller de paris (Paris) ; Margaux Belair - adjointe (Grenoble) ; Benjamin Badouard - co-président du groupe écologiste (Métropole de Lyon) ; Esther Benbassa - sénatrice, vice-présidente du groupe « ecologiste - solidarité et territoires » (Paris) ; Stéphane Baly - conseiller municipal (Lille) ; Carole Bernhard - conseillère municipale et déléguée communautaire (Ville De Beaune / Communauté D’Agglomération Beaune Cote Et Sud) ; Pascal Barbier - conseiller municipal et communautaire (Plaisance-Du-Touch) ; Stéphanie Bocquet - conseillère municipale (Lille) ; Vital Baude - conseiller régional (Région Nouvelle-Aquitaine) ; Sophie Börner - conseillère municipale (Ouistreham) ; David Belliard - maire adjoint aux transports et à la transformation de l'espace public (Paris) ; Katia Bourdin - conseillère regionale (La Rochelle) ; Luis Beltran - conseiller municipal délégué (Grenoble) ; Laure Bourrellis - conseillère municipale - palaiseau (Palaiseau) ; Guy Benaroche - sénateur (Bouche-du-Rhône) ; Claire Brossaud - conseillère métropolitaine (Métropole de Lyon) ; Yves Benitah - vice président en charge de la politique sportive et de la vie associative. conseiller d'arrondissement en charge de la culture (Métropole De Lyon - Lyon 1er) ; Vinciane Brunel Vieira - co-présidente du groupe les ecologistes (Métropole de Lyon) ; Olivier Bertrand - adjoint (Grenoble) ; Marie Agnès Cabot - conseillere municipale (Lyon) ; Olivier Berzane - maire (Lyon 8ème) ; Mélissa Camara - conseillère municipale (Lille) ; Xavier Bigot - conseiller municipal et d'agglomération (Carcassonne) ; Creuze Catherine - conseillère metropolitaine (Métropole de Lyon) ; François Billet - conseiller municipal (Saint-Nazaire) ; Marine Chastan - adjointe petite enfance et liens intergénérationnels (Lyon 8ème) ; Mathieu Bittoun - conseiller municipal et communautaire (Sens) ; Marie Coiffard - conseillère municipale (Saint-Martin d'Hères) ; Luc Blanchard - conseiller municipal (Le Meux) ; Maryse Combres - conseillère regionale (Région Nouvelle-Aquitaine) ; Jean-François Blanco - conseiller régional (Région Nouvelle-Aquitaine) ; Florence Cortès - conseillère municipale et conseillère communautaire (Tarascon-Sur-Ariège) ; Nicolas Bonnand - conseiller municipal (Montceau Les Mines) ; Françoise Coutant - vice présidente du conseil regional (Région Nouvelle-Aquitaine) ; Jacques Boutault - maire adjoint paris centre (Paris Centre (1r, 2e, 3è et 4è)) ; Catherine Creuze - conseillère communautaire (Métropole de Lyon) ; Patrice Boutin - adjoint au maire à l'espace public, la quotidienneté et à la propreté (Nantes) ; Monique De Marco - sénatrice de la gironde - vice-présidente de la commmissison culture (Gironde) ; Dimitri Boutleux - adjoint en charge de la création et des expressions culturelles (Bordeaux) ; Elen Debost - conseillère départementale de la sarthe (Conseil Départemental de la Sarthe) ; Alexis Braud - adjoint à la culture (Allones) ; Dina Deffairi - conseillère territoriale à plaine commune dédiée à la gestion des tiers lieux (Plaine Commune) ; Thierry Brochot - maire-adjoint à la transition écologique (Creil) ; Nathalie Dehan - conseillère métropolitaine (Métropole de Lyon) ; Jérôme Bub - conseiller métropolitain - président du festival des nuits de fourvière (Métropole de Lyon) ; Maÿlys Derenemesnil - conseillère déléguée à la vie associative (Paris 12ème) ; Paul Campy - maire adjoint au développement économique, à l'insertion professionnelle et à l'emploi (Villeurbanne) ; Céline Deslatte - conseillere municipale déléguée (Grenoble) ; Jérémy Camus - vice-président agriculture, alimentation et résilience du territoire (Métropole de Lyon) ; Lila Djellali - adjointe à l'ess et à l'alimentation durable (Paris 20ème) ; Benoît Careil - adjoint à la culture (Rennes) ; Hélène Dromain - vice présidente grand lyon métropole (Métropole de Lyon) ; Yves Carrié - délégué à la cullture (Aureilhan) ; Veronique Dubois Bertrand - maire (Lyon 3ème) ; Gautier Chapuis - conseiller délégué alimentation locale & sécurité alimentaire (Lyon) ; Agnes Dupart - déléguée à la culture, au monde associatif et au patrimoine (Savigny Sur Orge) ; Sébastien Chataing - conseiller municipal délégué aux liens entre activité physiques et santé (Villeurbanne) ; Gaëlle Estay - conseillère municipale (Guerande) ; Patrice Chateau - conseiller municipal (Dijon) ; Corine Faugeron - conseillère de paris (Paris) ; Mohamed Chihi - maire adjoint à la sécurité, sûreté et tranquillité (Lyon) ; Christine Garnier - adjointe (Grenoble) ; Antoine Colliat - adjoint à la transition énergétique (Villeurbanne) ; Anne Grosperrin - vice-présidente déléguée au cycle de l'eau (Métropole de Lyon) ; Guillaume Cot - conseiller d'arrondissement (Paris 9ème) ; Monique Guerin - conseillère métropolitaine, conseillère-deleguée petite enfance (Lyon 3ème) ; Guillaume Cros - vice-président (Région Occitanie) ; Manon Havet - adjointe chargée de la transition écologique, des espaces verts et de la condition animale (Paris 12ème) ; Joe Dabit - conseiller municipal (Lille) ; Audrey Hénocque - adjointe en charge des finances et de la commande publique (Lyon) ; Ronan Dantec - sénateur (Loire-Atlantique) ; Elodie Heren - conseillère municipale (Molliens Au Bois) ; Vincent Dhelin - conseiller municipal (Lomme) ; Nadine Herrati - adjointe travail de mémoire enseignement (Gentilly) ; Thomas Dossus - sénateur (Département Du Rhône) ; Catherine Hervieu - conseillère municipale, présidente de la fédération des élu.es verts et écologistes (feve) (Dijon) ; Jean-Luc Dumesnil - conseiller d'arrondissement (Paris 17ème) ; Laurence Hugues - 1ère adjointe à la maire (Lyon 1er) ; Christophe Dupin - adjoint à la culture (Tours) ; Caroline Lagarde - conseillère metropolitaine (Métropole de Lyon) ; Christophe Dupin - adjoint à la culture et à l'education populaire (Tours) ; Annie Lahmer - conseillère régionale (Île De France) ; Guillaume Durand - adjoint à la maire (Paris 14ème) ; Myriam Laïdouni-Denis - conseillère régionale - membre de la commission affaires culturelles (Région Auvergne Rhône Alpes) ; Charles Ernould - conseiller municipal délégué aux synergies, projets culturels et conservatoire (Saint-Ouen-Sur-Seine) ; Anne Launay - conseillère départementale (Conseil Départemental de l’Essonne) ; Sébastien Faivre - conseiller municipal (Roquefort Sur Garonne) ; Alice Leiceigueçahar - conseillère regionale (Région Nouvelle-Aquitaine) ; Jacques Fernique - sénateur (Bas-Rhin) ; Annie Lhamer - conseillère régionale (Région Ile-de-France) ; Antoine Fléchet - conseiller municipal délégué (Grenoble) ; Lucille Lheureux - adjointe à la culture (Grenoble) ; Lionel Frel - conseiller regional (Région Nouvelle-Aquitaine) ; Aurélie Loire - manifestations et pratiques culturelles ecoresponsables (Villeurbanne) ; Siméon Gabriel - conseiller municipal (Mâcon) ; Florence Loury - conseillère municipale, conseillère communautaire eelv auxerre (Auxerre) ; Nicolas Gamache - maire et conseiller régional (Les Châteliers - Région Nouvelle-Aquitaine) ; Marie-Claire Luciani - maire adjointe (Figeac) ; François Genouvrier - adjoint au patrimoine (Lyon 9ème) ; Derenemesnil Maïlys - conseillère déléguée à la vie associative (Paris 12ème) ; Jean Luc Girault - adjoint à la politique de la ville et aux actions citoyennes (Lyon) ; Lisa Mambré - adjointe à la culture, au tourisme et au numérique (Lyon 9ème) ; Guillaume Gontard - sénateur (Isère) ; Coralie Mantion - vice-présidente à l'urbanisme - métropole de montpellier (Montpellier) ; Vincent Goulin - adjoint en charge des tansports, des mobilités, des déplacements, du code de la rue et de la végétalisation de l'espace public (Paris 20ème) ; Marie Massart - adjointe déléguée à la politique alimentaire et à l'agriculture urbaine - montpellier (Montpellier) ; Philippe Guelpa-Bonaro - vice-président délégué au climat, à l'energie et à la réduction de la publicité (Métropole de Lyon) ; Fabienne Meurice-Gabbanelli - conseillère municipale (Yerres) ; Bruno Haberkorn - conseiller municipal délégué à a protection du plateau et au projet alimentaire territorial (Chenôve) ; Stephanie Modde - conseillère municipale (Dijon) ; Laurent Hamon - vice-président (Rennes Métropole) ; Fatma Nakib - adjointe au maire, egalité, droits des femmes, luttes contre les violences faites aux femmes et aux discriminations, défensec des valeurs de la république (Montpellier) ; Nicolas Husson - adjoint au maire (biodiversité, nature en ville, protection animale) (Lyon) ; Maud Navarre - conseillère municipale (Auxerre) ; Simon Jamelin - conseiller municipal (Hellemmes) ; Aminata Niakaté - conseillère de paris (Paris) ; Antoine Jobert - adjoint à la petite enfance, sécurité, sureté, tranquillité publique, prévention, propreté (Lyon 9è) ; Julie Nicolas - conseillère municipale eélv de lille (Lille) ; Stéphane Jouault - adjoint à la nature en ville et à la biodiversité (Montpellier) ; Marie-Claude Noel - conseillère municipale déléguée à la culture (Bordeaux) ; Jean-Charles Kohlhaas - vice-président transports (Métropole de Lyon) ; Claude-Marie Nöel - conseillère municipale déléguée à la culture (Bordeaux) ; Joël Labbé - sénateur (Morbilhan) ; Mumine Oszsoy - conseillère regionale (Région Nouvelle-Aquitaine) ; Michel Langlais - élu transitions énergétiques et écologiques - environnement (Pont-de-Claix) ; Julie Ozenne - conseillère municipale (Vigneux-Sur-Seine) ; Mourad Laoues - conseiller municipal et communautaire (Chalon Sur Saône) ; Bénédicte Pasiecznik - adjointe à la nature en ville et à la résilience (Lyon 7ème) ; Mustapha Laoukiri - adjoint chargé de l'emploi et de la politique de la ville (Montpellier) ; Isabelle Petiot - vice présidente (Métropole De Lyon) ; Silvère Lataix - adjoint déléguée à l’action sociale (Lyon 3ème) ; Geneviève Pham Sigmann - conseillère municipale déléguée à la transition alimentaire et les circuits courts (Laval) ; Luc Leroy - conseiller municipal (Moirans) ; Emmanuelle Pierre-Marie - maire (Paris 12ème) ; Christophe Lesueur - adjoint chargé de l'urbanisme, des grands projets et de la politique de ville à la mairie du 8ème arrondissement (Lyon 8ème) ; Claire Pinto - conseillère municipale de la minorité - palaiseau (Palaiseau) ; Frederic Louchart - conseiller municipal (Lille) ; Béatrice Pipitone - conseillère municipale déléguée aux transports et mobilités actives (Paris 11ème) ; Valentin Lungenstrass - adjoint au maire de lyon aux mobilités, à la logistique urbaine et aux espaces publics (Lyon) ; Raymonde Poncet Monge - sénatrice (Rhône) ; Michael Maire - conseiller métropolitain (Métropole de Lyon) ; Sophia Popoff - conseillère municipale - ville de lyon, déléguée dans le 5e arrondissement à l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les discriminations ; conseillère - métropole de lyon (Lyon 5ème et Métropole de Lyon) ; Philippe Mante - conseiller municipal délégué (Paris 19ème) ; Isabelle Prin - conseillère municipale, déléguée à l'éducation dans le 3ème arrondissement (Lyon) ; Richard Marion - président de la commision culture (Métropole de Lyon) ; Hélène Puech - conseillère municipale déléguée à l’ess et conseillère territoriale (Saint-Ouen) ; Antoine Maurice - conseiller municipal et métropolitain (Toulouse) ; Raphaëlle Remy-Leleu - conseillère de paris (Paris) ; Samuel Mecklenburg - maire adjoint à la culture - lyon 4e (Lyon) ; Philomene Recamier - adjointe à la culture (Lyon 3ème) ; Serge Mercièca - maire adjoint à l’éducation (Ris Orangis) ; Catherine Ribot - conseillère municipale de montpellier et conseillère métropolitaine de la métropole montpellier méditerrannée (Montpellier, Métropole Montpellier Méditerrannée) ; Christian Metairie - maire (Arcueil) ; Valerie Roch - adjointe mairie et conseillère metropolitaine (Lyon) ; Emile Meunier - conseiller de paris et de la métropole - président de la commission urbanisme et logement (Paris) ; Sonia Roisin - adjointe à la transition (Marcoussis) ; Loïc Minery - vice-président à la politique de la ville et à la cohésion sociale (Mulhouse Alsace Agglomération) ; Sandrine Rousseau - candidate primaire eelv (Lille) ; Vincent Morel - conseiller municipal (Nevers) ; Amaïa Sainz-Ruiz - adjointe aux droits et égalité, mémoire, laïcité et spiritualité, qualité de vie des aînés (Lyon 9ème) ; Jean-Christian Morin - adjoint auprès de la maire de lyon 1 - ville apaisée (Lyon 1er) ; Carole Samuel - coprésidente groupe politique les écologistes (Lyon) ; Laoukiri Mustapha - adjoint au maire emploi, politique de la ville (Montpellier) ; Laetitia Sanchez - conseillère régionale (région Normandie) ; Patrick Odiard - co-président du groupe des élus écologistes au conseil municipal de lyon. adjoint à l'éducation du 8ème arrondissement de lyon (Lyon) ; Karine Savina - conseillère municipale (Dijon) ; Muller Olivier - conseiller municipale et métropolitain (Dijon) ; Pauline Segard - conseillère municipale (Villeneuve d'Ascq) ; Gérard Onesta - conseiller régional (Région Occitanie) ; Christine Seguineau - conseillère regionale (Région Nouvelle-Aquitaine) ; Benjamin Orgogozo - adjoint à la culture (Lyon 7ème) ; Ghislaine Senée - conseillère régionale (Région Ile-de-France) ; Vincent Otekpo - conseiller municipal (Saint-Herblain) ; Célia Serrano - conseillère municipale déléguée à l'enseignement artistique et culturel (Montpellier) ; Vincent Otekpo- conseiller municipal (Saint-Herblain) ; Marion Sessiecq - conseillère municipale (Lyon 3ème) ; Mumine Ozsoy - conseiller (Région Nouvelle-Aquitaine) ; Sophie Taillé-Polian - sénatrice (Val-De-Marne) ; Jean-Louis Pages - conseiller regional (Région Nouvelle-Aquitaine) ; Marie Ange Thébaud - conseillère municipale (Boucau) ; Yohann Paris - adjoint à l'éducation et à la vie scolaire (Lyon 9ème) ; Hélène Touillon - conseillère municipale (Montceau-Les-Mines) ; Cyril Pasteau - conseiller municipal (Montrouge) ; Hélène Trachez - conseillère municipale déléguée à l'accès aux droits (Paris 20ème) ; Bruno Paternot - conseiller métropolitain délégué à la qualité de l'environnement visuel (Montpellier) ; Sarah Trichet-Allaire - conseillère municipale (Saint-Nazaire) ; Eric Perez - conseiller métropolitain (Métropole De Lyon) ; Lucie Vacher - vice-présidente métropole de lyon - enfance, famille, jeunesse (Métropole de Lyon) ; Thierry Perreau - conseiller regional (Région Nouvelle-Aquitaine) ; Véronique Vinet - conseillère régionale (Région Occitanie) ; Emmanuel Perrin - conseiller municipal (Creil) ; Sonia Zdorovtzoff - adjointe au maire de lyon, déléguée aux relations, à la coopération et à la solidarité internationales (Lyon) ; Christian Piccolo - conseiller municipal et communaitaire (Saint Michel Sur Orge - Coeur d'Essonne Agglomération) ; Eric Piolle - maire (Grenoble) ; Damien Poyet Poullet - adjoint à la cohésion sociale et aux solidarités (Saint-Malo de Guersac) ; François Prochasson - vice president logement (Nantes Metropole) ; Laurent Quiquerez - élu municipal (Villeurbanne) ; Sylvain Raifaud - conseiller (Paris) ; Loïc Rambaud - conseiller municipal (Charenton-Le-Pont) ; Jean-Claude Ray - conseiller métropolitain (Métropole de Lyon) ; Christophe Regard - conseiller municipal (Chalon-Sur-Saône) ; Christophe Regard - conseiller municipal (Chalon-Sur-Saône) ; Manu Reynaud - adjoint aux mobilités, président du groupe écologiste à la ville de montpellier (Montpellier) ; Fabien Robert - conseiller municipal (Dijon) ; Nicolas Rouveau - adjoint à la maire (Paris 12ème) ; Jean-Serge Saint-Avit - conseiller municipal urrugne (Urrugne) ; Daniel Salmon - sénateur (Ile-Et-Vilaine) ; Jeremy Savatier - conseiller municipal (Ascain) ; Gabriel Siméon - conseiller municipal (Mâcon) ; Abdallah Slimani - candidat eelv pour les régionales AURA (Vaulx-En-Velin) ; Antoine Soto - maire adjoint à la démocratie participative (Figeac) ; Jean Marc Soubeste - conseiller communautaire (La Rochelle) ; Frédéric Supiot - délégué consulaire (Belgique (Français·e·s établi·e·s Hors de France)) ; Raifaud Sylvain - conseiller de Paris (Paris 12ème) ; Christophe Teisseire - adjoint chargé de la transformation de l’espace public, de la végétalisation, de la voirie et de la valorisation des déchets (Paris 12ème) ; Jean Marc Terrisse - adjoint délégué à la mobilité et à la transition écologique (Muret) ; François Thevenieau - conseiller métropolitain (Lyon) ; Paul Toussaint-Parigi - sénateur (Haute-Corse) ; Stephane Trifiletti - conseiller regional (Région Nouvelle-Aquitaine) ; Léo Tyburce - conseiller municipal et communautaire (Reims-Grand Reims) ; François Vasquez - vice président (Montpellier Méditerranée Métropole) ; Matthieu Vieira - conseiller métropolitain de lyon (Métropole de Lyon) ; Jacques Vince - conseillé délégué programme de réussite educative (Villeurbanne) ; Emmanuel Vivien - conseiller municipal (Lyon)

ainsi que des artistes auteur·trices, interprètes, profesionnel·les de la culture et des milant·es EELV.