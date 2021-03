Dans The Dissident, Bryan Fogel enquête sur le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.

Qu’est-ce qu’un « documentaire choc » ? Un film qui reprend toutes les ficelles hollywoodiennes de mise en scène du récit, avec musique emphatique jusqu’à plus soif, effets spéciaux, contrôle calibré des émotions et sensationnalisme des informations données. Tel est The Dissident, « documentaire choc » de Bryan Fogel, qui avait reçu en 2018 un Oscar pour Icare, un film sur le dopage dans le sport en Russie, shooté lui aussi à la spectacularisation. The Dissident porte sur le meurtre du journaliste Jamal…