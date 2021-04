Camille Larbey relate avec enthousiasme la vie rocambolesque de cette actrice fougueuse et versatile.

Cela aurait pu être son dernier film. En 1994, Louis Malle travaille à la préparation d’un biopic consacré à l’actrice allemande Marlene Dietrich. Le scénario, conçu par John Guare, figure incontournable du théâtre contemporain américain, s’inspire du livre récemment publié par la fille de Dietrich, Maria Riva. Le texte se concentre sur une semaine dans la vie de l’actrice. Celle-ci est alors sur le tournage de La Femme et le Pantin, sa relation avec le réalisateur Josef von Sternberg sent le roussi, et sa…