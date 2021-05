Une passionnante autobiographie de l’artiste pluridisciplinaire – et indisciplinée –Cosey Fanni Tutti.

À la fois musicienne, plasticienne et performeuse, Cosey Fanni Tutti (née Christine Newby, en 1951) mène depuis cinquante ans une intense activité artistique intimement liée à sa vie personnelle. Sur la page d’accueil de son site Internet (coseyfannitutti.com) apparaît une devise idéalement synthétique : « My life is my art, my art is my life » (« Ma vie est mon art, mon art est ma vie »). L’existence de cette artiste pluridisciplinaire (et très indisciplinée) se révèle en profondeur dans son…