Festival Détours du monde : Du beau monde !

Ouvert à tous les genres et toutes les latitudes, le festival Détours du monde présente en Lozère sa 18e édition, placée sous le signe de la perception.

Département le moins peuplé de France, la Lozère a cependant ses richesses. Apparu en 2003 dans le paysage musical hexagonal, à l’initiative conjointe de deux associations locales (Ça s’ouïe, Tours et Détours), le festival Détours du monde gravite dans ce département, avec le village de Chanac comme fief central. Il y accueille des musiques de toutes latitudes. L’universalisme, la valorisation de la diversité culturelle, l’échange et la rencontre de l’autre en constituent les grands axes directeurs.