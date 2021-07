« Titane », de Julia Ducournau : Métal lourd

Titane est un film de genre sur le genre et la transformation du corps. Tonitruant.

T itane : « le choc » du festival, n’a-t-on cessé d’écrire avant même de l’avoir vu. Le deuxième long métrage de Julia Ducournau, la réalisatrice du très remarqué Grave (2016), était présenté en compétition. Il serait intéressant de faire une analyse Titane, Julia Ducournau, 1 h 48. En salle. linguistique des termes qui sont revenus en boucle sous la plume de ses spectateurs – car ici il y a ceux qui adorent et ceux qui rejettent, pas d’entre-deux. « Body horror frenchie », « déconstruit le male gaze », « tuning organique », « exploration extrême de l’identité queer et de la virilité », « genderfuck cyborgien » (citations prises sur Twitter)… Le décodeur est de mise, en même temps qu’un certain conformisme d’époque.