Trans Kabar : Brûlant métissage

Si Trans Kabar s’est formé en région parisienne, durant l’automne 2017, le groupe plonge ses racines outre-mer, dans les eaux profondes du maloya. Évoquant un style de blues plus rythmé, cette musique emblématique de La Réunion, chantée en créole, a été interdite par les autorités françaises à la fin des années 1950. Elle a néanmoins continué de se pratiquer et de se transmettre clandestinement, via en particulier les « servis kabaré », des rituels festifs très populaires qui mêlent invocation des esprits, danse et musique. Trans Kabar – dont le nom fait référence à ces fameux rituels et suggère par ailleurs l’idée de transversalité – s’approprie le maloya avec autant de vigueur que d’audace, le confrontant à d’autres univers sonores pour mieux le régénérer.