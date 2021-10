Groupe essentiel du rock français, Mendelson met un terme à sa grande aventure avec Le Dernier Album, cinq chansons de haute intensité.

Perceptible dès L’avenir est devant (1997), album inaugural au vif éclat auroral, paru sur le regretté label Lithium, la singularité de Mendelson s’est encore plus nettement affirmée ensuite. À l’origine un duo, formé par Pascal Bouaziz et Olivier Féjoz, tous deux multi-instrumentistes, le groupe a connu diverses incarnations ultérieures. Après le départ de Féjoz, à l’orée des années 2000, Bouaziz – auteur, cocompositeur et chanteur – est devenu le seul élément pivot. S’éloignant de la (nouvelle) chanson…