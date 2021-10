Une jolie tribu de la scène française se joue des frontières pour enregistrer en grand format.

L’espace de cette chronique ne suffirait pas si l’on devait nommer les seize musiciennes et musiciens qui ont participé à l’enregistrement de ce disque et celles et ceux avec lesquel·les ils et elles ont collaboré au cours de leurs plus ou moins longues carrières : de Julien Lourau à Archie Shepp en passant par Stéphane Belmondo ou Tony Allen. Une bande de musiciennes et de musiciens de la scène jazz française qui se jouent des frontières musicales. Une tribu, pour reprendre leur vocabulaire. Trois sont…