Tentaculaire et fougueux, Esquive le jour, de Jay Kirk, est une réflexion sur l’écriture qui pose avec force la question de la forme et du genre.

Depuis une dizaine d’années, le genre littéraire américain de la narrative non-fiction est de plus en plus présent dans les librairies françaises. Bien implanté outre-Atlantique, celui-ci est porté par des écrivains qui allient description du réel et situations d’enquête, avec une narration qui lorgne vers la littérature. Leurs écrits paraissent dans des magazines, The New Yorker, The Atlantic, et certains d’entre eux, Gay Talese, Susan Orlean, William Finnegan, Ta-Nehisi Coates, sont devenus des maîtres…