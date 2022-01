Dans un univers artistique très prolifique, une scène engagée et politisée conserve sa vitalité et un public solide face aux sorties plus commerciales.

Il y a eu les têtes d’affiche comme Jul, SCH ou Ninho. Il y a eu les underground franciliens comme Hugo TSR ou Souffrance du groupe L’uZine. Il y a eu les « anciens », IAM, Rohff, Ol Kainry, et les petits nouveaux, prometteurs, comme La Fève. En 2021, le bilan des sorties rap a été aussi divers que prolifique. Le genre musical le plus écouté de France s’est aussi démarqué par sa surabondance. Plus de 1 200 albums, plus de 15 000 morceaux et près de 5 000 rappeurs impliqués, selon le média RapMinerz. « Que…