« Enquête sur un scandale d’État », de Thierry de Peretti : Caméra anti-corruption

Voici un film qui contredit l’idée reçue selon laquelle le cinéma français serait incapable de produire des œuvres qui, à l’instar du cinéma américain, iraient fouailler non rétrospectivement mais au présent dans le tissu malade de nos institutions démocratiques. Enquête sur un scandale d’État est une adaptation du livre L’Infiltré (Robert Laffont, 2018) du journaliste Emmanuel Fansten et d’un ancien infiltré du service des stupéfiants, Hubert Avoine.

Enquête sur un scandale d’État, Thierry de Peretti, 2 h 03. Ce troisième long-métrage de Thierry de Peretti – dont les deux précédents, Les Apaches et Une vie violente, se déroulaient en Corse – met en lumière les pratiques douteuses d’un haut gradé de la police (Vincent Lindon) qui employait comme indicateur l’un des plus grands trafiquants de drogue opérant sur le territoire français. Hubert (Roshdy Zem, comme toujours excellent) en a été non seulement le témoin, mais aussi le jouet. C’est pour cette raison qu’il se met en relation avec un journaliste, Stéphane (Pio Marmaï), mais aussi parce qu’il a une certaine idée de la droiture.