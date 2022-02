Avec L’Amour la mer, Pascal Quignard revient au roman et au baroque, offrant une composition virtuose.

Cinq ans après Dans ce jardin qu’on aimait (Grasset), Pascal Quignard revient au roman. Oh ! pas de façon conventionnelle. On est loin, avec L’Amour la mer, des petites marqueteries calibrées et interchangeables qui inondent les librairies. Ce virtuose du fragment n’a pas tissé une narration d’une plate linéarité, mais joue avec la temporalité et la géographie. Une date, tout de même, est au centre du réacteur : 1652. Période violente, heurtée où se cumulent les guerres de religion, la Fronde et la peste.…