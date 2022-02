Le Musée d’art et d’histoire du judaïsme présente The Parade, de Si Lewen, qui figure avec une rare force expressive les horreurs de la guerre.

Un large public, espérons-le, sera amené à découvrir l’œuvre de Si Lewen – artiste états-unien d’origine polonaise, encore peu connu en Europe – grâce à l’exposition que le Musée d’art et d’histoire du judaïsme, à Paris, consacre à The Parade (Le Défilé), sa création picturale la plus emblématique, réalisée à la suite du choc de la découverte des camps de concentration nazis. Si Lewen, de son vrai nom Yeshaya Lewin, est né à Lublin, en Pologne, le 8 novembre 1918, soit trois jours avant l’armistice signant…