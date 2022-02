« Un autre monde », de Stéphane Brizé : « Montrer le bras armé du système »

Dans Un autre monde, Stéphane Brizé met en scène un directeur d’usine sommé de licencier. Comment refuser ? Entretien croisé entre le cinéaste et le cadre Laurent Choain.

Stéphane Brizé et Laurent Choain appartiennent à des milieux fort différents. Mais le premier, cinéaste, s’est plongé dans le monde du second, directeur des ressources humaines – ou plus exactement « chief leadership, éducation & culture » – du groupe Mazars, c’est-à-dire celui des cadres dirigeants. Il en a tiré son nouveau film, Un autre monde, où Philippe Lemesle (Vincent Lindon), directeur d’une usine du consortium multinational Elsonn, est sommé d’appliquer un énième plan de licenciement que, cette…