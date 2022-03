Entre jihad et néonazisme : la haine à la carte

Ils étaient confidents. À 740 km l’un de l’autre, chacun derrière son écran, Leïla et Christian se sont raconté des choses qu’ils n’avaient jamais avouées à personne. Leïla a 18 ans lorsque, le 21 avril 2021, elle est arrêtée par les services de sécurité intérieure (DGSI) à Béziers, accusée de préparer un attentat jihadiste. Christian en a 16 quand, en août de la même année, il est interpellé dans sa petite ville d’Alsace, suspecté de fomenter une tuerie de masse à connotation néonazie avec son « frère d’armes », Mateo, 16 ans lui aussi, rencontré sur le web. Tous trois se sont côtoyés, mus par une haine viscérale du reste du monde, oscillant entre les deux plus grandes offres idéologiques de chaos du moment : le néonazisme et l’islamisme radical.

« J’aime bien voir les gens se faire décapiter »

Depuis que Leïla a lâché son CAP de couture, fin 2018, elle s’est enfermée dans un univers virtuel, planquée dans sa chambre : elle retire soigneusement la poignée afin que personne n’y pénètre. Une petite pièce insalubre où ordures et papiers gribouillés cohabitent avec des bouteilles d’acide et d’acétone : ingrédients d’explosifs que la jeune fille cherche à fabriquer. Sur le mur défraîchi, des photos de jihadistes en action sont épinglées à côté de celle de la tête ensanglantée de Samuel Paty. L’adolescente solitaire se claquemure pour échapper à la violence quotidienne d’un père alcoolique, d’une mère désinvolte, d’une famille nombreuse en déshérence. Lorsqu’en décembre 2019 les services sociaux viennent chercher son petit frère et sa sœur, Leïla, alors âgée de 16 ans, tente violemment de défendre un semblant d’unité familiale. Couteau à la main, « déterminée à en découdre avec la police, dans une colère froide et engagée »,lit-on dans le rapport des services sociaux. Mais elle ne peut rien empêcher.

Leïla ne devait même pas se trouver là : elle avait été placée en foyer deux mois plus tôt à la suite d’un signalement Pharos (1). Sur Instagram, elle avait raconté à une collégienne qu’elle voulait « mettre fin à ses jours après avoir commis un meurtre », lit-on dans le rapport de police. Placée en garde à vue, elle avouait au brigadier, un sourire aux lèvres : « J’aime bien voir les gens se faire décapiter. La personne qui souffre, celui qui coupe la tête, la mort. » L’affaire sera classée sans suite et Leïla placée en foyer.

Mateo, 16 ans, veut tuer « des juifs, des Noirs, des francs-maçons, des Arabes…»

Quelques semaines plus tard, elle fugue pour retourner dans son antre. Personne ne l’a cherchée. Personne ne l’a d’ailleurs prise en charge après ces événements. Elle a donc repris ses pérégrinations frénétiques sur les réseaux sociaux. À l’été 2020, elle rencontre Christian, alias Poutine4555_,_ sur un groupe Instagram nommé « True Crime Community » – « communauté des crimes réels ». S’y côtoie une masse de gens avides d’exploits de tueurs en série et de faits divers gore.

L’« Œuvre »

Issu d’une petite classe moyenne de l’est de la France, Christian est un jeune garçon à problèmes. Diagnostiqué hyperactif, il a une scolarité chaotique. Lui aussi est solitaire, habité d’une colère profonde contre ses camarades qui le dénigrent et le maltraitent. Depuis ses 13 ans, Christian a des idées noires. Il s’enferme dans sa salle de bains et se scarifie, tente de se pendre dans sa chambre. Imprégné des discours de l’extrême droite, il s’abreuve d’une propagande qui lui donne l’impression d’être plus fort. De faire partie d’un groupe. Sur les réseaux sociaux, il suit par exemple la « république blanche de Bourgogne », qui propose de construire un « espace vital aryen au cœur de l’Europe ».