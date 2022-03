« Vedette » : Amitié bovine

Dans Vedette, Claudine Bories et Patrice Chagnard montrent une relation forte avec une vache.

Le genre documentaire affectionne les vaches. Après Secteur 545, de Pierre Creton, ou Bovines, d’Emmanuel Gras, voici Vedette, de Claudine Bories et Patrice Chagnard. Quelque part dans les Alpes suisses, a lieu la rencontre entre une citadine, Claudine Bories, et Vedette, une vache vieillissante, ex-« reine » des concours de combats de vaches. Cette rencontre est introduite par les propriétaires, les éleveuses Élise et Nicole, qui entretiennent avec leurs bêtes des relations affectives. Vedette n’est pas…