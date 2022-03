Yannick Jadot dans « Face aux indés »

Sur Le Média TV, le candidat du Pôle écologiste était interrogé cette semaine par Regards et Politis sur le dernier rapport du GIEC, mais aussi l’Ukraine, ainsi que son programme pour la démocratie, le logement, l’agriculture...

Initiée par Le Média TV, Regards, Streetpress et Radio Parleur, « Face aux Indés » est une émission hebdomadaire qui entend faire vivre le pluralisme éditorial dans un contexte où la banalisation de l’extrême droite semble désormais structurer le débat public. Diffusée en direct et en vidéo pendant une heure, elle interroge chaque semaine l’un des prétendants à l’Élysée.

L'émission de ce 3 mars était animée par Rémi-Kenzo Pagès avec Catherine Tricot (Regards) et Michel Soudais (Politis).

Elle a été diffusée juste avant que l'on apprenne l'exclusion de Sandrine Rousseau de la campagne de Yannick Jadot.