« Nous sommes le printemps de la nation »

Nous étudiant.es en philosophie, en sciences politiques, en médecine, en agronomie, issu.es de formations professionnelles, de BTS. Nous normalien.nes, nous étudiant.es infirmières, étudiant.es en biologie, en histoire, en langues, en informatique, en droit, en communication, en marketing, en arts, en géographie, en musicologie, en ingénierie, en lettres, en audiovisuel, en sociologie, en mathématiques, en classes préparatoires. Nous étudiant.es de plus de quarante universités appelons à voter pour le candidat de l’Union Populaire.

Nous ne nous résignons pas à la destruction du service public d’éducation opérée tout au long du quinquennat Macron.

Nous ne nous résignons pas à la transformation de l’université en une entreprise où les savoirs sont mis en compétition selon un principe de rentabilité.

Parce que la gauche au second tour de l’élection est chaque jour un peu plus vraisemblable. Parce qu’un autre monde est possible et qu’il peut s’écrire maintenant.

Nous ne nous résignons pas à la confiscation de l’élection présidentielle par l’extrême droite dont les seules thématiques seraient l’identité, la sécurité et l’immigration.

Nous ne nous résignons ni à la paupérisation, ni à la précarisation des étudiant.es et des chercheur.es ni à notre exclusion du débat public.

Parce que nous avons besoin de refonder les institutions démocratiques en garantissant la représentation et la participation active de toutes et tous.

Parce que nous pouvons construire une École de l’égalité. Avec la gratuité réelle des savoirs : des fournitures, des transports, des activités pédagogiques. Une université véritablement exonérée de frais. La gratuité de la restauration, offrant des repas issus d'une agriculture biologique, locale et paysanne. Avec la garantie que tous les élèves, quel que soit leur quartier ou leur village, reçoivent les mêmes enseignements et bénéficient des mêmes conditions d'accueil.

Nous ne nous résignons pas à ce qu’un.e étudiant.e sur deux doive travailler pour étudier et que 20 % vivent sous le seuil de pauvreté.

Nous ne nous résignons pas à l’insalubrité des logements, aux files d’attentes pour l’aide alimentaire, à l’heure où le président-candidat déclare « qu’on ne pourra pas rester durablement dans un système où l’enseignement n’a aucun prix pour les étudiants ».

Parce que l’égalité pour accéder à l’université est un bien commun avec lequel on ne peut pas négocier nous soutenons le candidat de l’Union Populaire et ses nombreuses mesures pour la jeunesse.

Parce que nous sommes le printemps de la nation, et que collectivement nous devons nous mobiliser pour agir face aux changements climatiques.

Parce que nous réclamons une véritable égalité entre les hommes et les femmes.

Ce 10 avril, contre l’extrême droite et pour qualifier la gauche écologiste et humaniste au second tour, nous soutenons le candidat de l’Union Populaire et ses nombreuses mesures pour la jeunesse.

Premiers signataires :

Lino CASTEX [Philosophie] (75)

Laurène NOAH [normalienne] (69)

Inès MEIGNIEN [étudiante infirmière] (31)

Lucile GIROUARD [lettres modernes] (31)

Naïs BOURBON [sciences politiques] (92)

Maud TROISVALLETS [biologie] (34)

Victor PAILHAC [Philosophie] (75)

Charlotte MANIABLE [Philosophie-russe] (75)

Benjamin CANDALOT [droit science po] (31)

Annie BENNALLAOUA [Philosophie] (75)

Valentin LORANGE [Philosophie-sociologie] (75)

Et encore...

