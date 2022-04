Gravitant entre pop et jazz, le groupe français Selen Peacock publie son troisième album, l’étincelant Horizon fondu.

Lancé en 2013 sous l’impulsion du chanteur et guitariste Johan Saint (également parolier et compositeur), Selen Peacock sillonne la sphère musicale dans l’orbite tutélaire présumée d’Annette Peacock, illustre expérimentatrice états-unienne, et explore un univers fluctuant savamment de la pop au jazz. À géométrie variable, le groupe prend actuellement la forme d’un quintette à bord duquel, outre Johan Saint, officient Augustin Bette (batterie), Morgane Carnet (saxophone ténor, voix), Martin-Oger Daguerre…