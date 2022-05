Les casseroles de la Macronie

Le renouveau et l’exemplarité revendiqués par le parti présidentiel depuis sa création et ses alliés d’Ensemble ! ne seront pas de mise pour les prochaines législatives. La coalition a officiellement investi 556 candidats pour les scrutins des 12 et 19 juin prochains, laissant tactiquement vacantes une vingtaine de circonscriptions. À l’image de la cinquième de l’Ain, cédée à Damien Abad, accusé de viol par deux femmes. Le nouveau ministre n’est pas le seul membre du gouvernement à postuler malgré des démêlés judiciaires. Parmi les autres candidatures : celle de Gérald Darmanin, mais aussi d’Olivier Dussopt, ministre du Travail, actuellement visé par une enquête du parquet national financier pour corruption et prise illégale d’intérêts.

Agressions et harcèlement sexuels (4 candidats) Quatre candidats Ensemble ! ont été visés par des plaintes pour « agression sexuelle », « harcèlement sexuel » ou « viol ». Malgré des accusations de viol et de harcèlement sexuel, Gérald Darmanin vient d’être reconduit au poste de ministre de l’Intérieur. Liens avec des régimes autoritaires (4 candidats) Quatre candidats présentent des accointances avec des régimes autoritaires. Aux municipales, Yves Blein n’a pas craint de fusionner sa liste avec celle d’un pro-Erdogan ; citons aussi le dîner de Carole Bureau-Bonnard avec l’un des responsables du génocide au Darfour. Homophobie (24 candidats) Les positions d’une vingtaine de candidats sur les droits des personnes LGBT+ mériteraient d’être clarifiées. Certains ont voté contre le mariage pour tous ou le projet de loi bioéthique. Au moins quatre ont même été aperçus dans les rangs de la Manif pour tous. Racisme (10 candidats) Islamophobie sous couvert de laïcité, cabale contre l’« islamo-gauchisme », insultes racistes en privé… La Macronie investit des candidats remarqués pour des propos polémiques, à l’instar de Laetitia Avia à l’encontre d’un ex-salarié, qualifié de « faux Chinois ». Inactivité et absentéisme à l’Assemblée nationale (95 candidats) Le site NosDeputes.fr répertorie l’activité des parlementaires : les jours de présence, prises de parole ou propositions de loi… Une centaine d’élus de la majorité présidentielle figurent parmi les 150 les moins actifs sur au moins cinq critères évalués. Mépris de classe (4 candidats) Emmanuel Macron traverse la rue pour trouver un emploi et travaille pour se payer un costard. Comme lui, quatre candidats sont adeptes des petites phrases inélégantes à l’encontre des retraités ou de ceux qui « partent en vacances avec l’assurance chômage ». Affaires d’argent (28 candidats) De nombreux candidats investis par la coalition présidentielle traînent derrière eux des affaires de gros sous. Et certains cumulent les chefs d’accusation : fraude, corruption, emploi fictif, prise illégale d’intérêts ou détournement de fonds publics. Proximité avec les lobbys (12 candidats) Certains candidats entretiennent des liens avec des lobbys ou des grands acteurs du privé. Comme les sortants Liliana Tanguy et Jean-Bernard Sempastous, aperçus à la soirée déguisée d’un lobby, ou Emmanuelle Wargon, nommée au gouvernement après une carrière chez Danone. Fake news (2 candidats) Des candidats Ensemble ! ont été épinglés pour avoir propagé de fausses informations. Parmi eux, Christophe Castaner, alors ministre de l’Intérieur, a prétendu à tort, le 1er mai 2019, que des manifestants avaient attaqué l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Derrière la médiatisation des affaires Peyrat et Solère, qui ont dû renoncer après les polémiques autour de la condamnation du premier et des mises en examen du second, bien d’autres casseroles sont traînées, mais avec moins de résonances médiatiques. Conflits d’intérêts, fraudes, positions sexistes, homophobes et racistes, accointances avec des régimes autoritaires… Une centaine de candidats cochent au moins une case de ce triste palmarès, principalement parmi les 277 députés sortants. Soupçonnés ou condamnés, ils n’en ont pas moins été investis par la Macronie sous la supervision d’Emmanuel Macron. Les informations les concernant n’ont tout de même pas toutes pu se perdre, comme les signalements visant Damien Abad. Parues dans la presse régionale et nationale, elles restent disponibles pour chacun en quelques clics.

Un dernier critère n’a visiblement pas été retenu pour l’évaluation des profils : l’activité parlementaire des sortants. D’après les chiffres collectés, une centaine d’entre eux se montrent frileux à l’idée d’occuper les bancs de l’institution, d’intervenir en commission ou d’émettre des propositions de loi.