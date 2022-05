« Les Passagers de la nuit », de Mikhaël Hers : Une sensible singularité

Mikhaël Hers montre les liens qui unissent une famille au cours des années 1980.

Comme elle ne peut faire valoir la moindre expérience professionnelle, le père (Didier Sandre) d’Élisabeth (Charlotte Gainsbourg) lui souffle de mentionner sur son CV qu’elle est sensible. Ce qualificatif convient parfaitement à cette femme récemment abandonnée par son mari et mère de deux grands enfants. Prononcé dès les premières minutes, ce mot correspond aussi à la tonalité générale des Passagers de la nuit, à ce que Mikhaël Hers parvient à mettre en scène de film en film, sans jamais prêter le flanc à la sensiblerie ou user d’une émotion calculée.