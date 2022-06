L’écologie décoloniale à la croisée des luttes

Des militants s’organisent pour tenter de sortir d’une écologie blanche, bourgeoise et environnementaliste qui, selon eux, ferme les yeux sur les dommages de la colonisation.

En mai 2020, depuis son appartement dans l’Hexagone, Yekrik a les yeux rivés sur les images des statues qui sont déboulonnées en Martinique. La symbolique est forte, les réactions politiques et médiatiques bruyantes et effrayées. Qui a peur de reconnaître les impasses du « récit national » ? Certainement pas les descendants de l’immigration postcoloniale. Depuis, Yekrik cartographie rues, statues, lycées, places et jardins publics rendant hommage à des figures esclavagistes ou colonialistes. Le projet se…