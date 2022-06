Pour le climat, nous voterons Nupes

À trois jours du second tour des législatives, 250 activistes et citoyen·nes engagé·es pour le climat lancent un appel ouvert à la signature de tous les citoyens inquiets face au changement climatique.

Nous sommes des électeurs, des électrices particulièrement inquiètes pour le climat et pour l’avenir de la planète, pour la plupart sans étiquette politique, engagé·es dans les mouvements de la société civile ou tout simplement révolté·es par les destructions et les injustices. Les 12 et 19 juin, nous voterons pour les candidat·es de la Nupes, la Nouvelle union populaire écologique et sociale.

Chacun·e d’entre nous, avec son bulletin de vote, a une responsabilité historique : le dernier rapport du Giec ne laisse aucun doute : si les émissions mondiales ne commencent pas à diminuer dans les trois ans, le réchauffement dépassera 1,5 degrés. Les impacts de la dérive climatique – déjà bien réels pour des millions de personnes – vont continuer à s'aggraver : pénuries d’eau, famines, inondations, côtes submergées, canicules, etc.

Le quinquennat Macron est celui de tous les renoncements en matière climatique : loi climat sans ambition et inopérante, convention Citoyenne méprisée, milliardsd’euros de subvention aux énergies et projets fossiles, répression des militant·es écologistes, poursuite des grands projets destructeurs, soutien au modèle agro-industriel productiviste, et quête d’une croissance verte illusoire : bien loin d’un « champion de la Terre », le président est le chef de file d’un greenwashing d’État qui nous enferme dans une trajectoire insoutenable.

Les gilets Jaunes l’ont manifesté avec force : la politique environnementale de Macron est anti-sociale. Avec la taxe carbone, Macron nous a montré le vrai visage de la politique néo-libérale sur le climat : augmenter les prix du carbone pour inciter les acteurs économiques à changer de comportement. Les plus pauvres, les ruraux, les péri-urbains sont les premières victimes de cette contrainte par les prix. Les plus riches ne sont pas dissuadés de polluer, alors même que le patrimoine de 63 milliardaires français émet autant de Co2 que la moitié des ménages en France. Laisser la transition écologique au bon vouloir des marchés et des actionnaires, c’est se condamner à l’injustice, et surtout à l’échec.

Une autre politique climatique est possible : organiser la sobriété, généraliser les énergies renouvelables et améliorer l’efficacité énergétique. Cela suppose d’instaurer la « règle verte » pour que toutes les décisions de l’État, dans tous les secteurs, contribuent au respect de notre budget carbone. Cela suppose aussi une planification démocratique, la plus décentralisée possible. Nous pourrons ainsi réorienter la production dans les secteurs clefs, non pas en fonction des profits des actionnaires, mais en fonction des objectifs que nous nous donnons à nous même. Diminuer les émissions de plus de 5 % par an en moyenne, afin d’atteindre la neutralité carbone en 2050, nécessite une transformation profonde de notre modèle de production et de consommation. L’efficacité de l’action climatique n’ira pas sans justice fiscale, en faisant payer les plus riches pour des mesures utiles à tou·tes.

Un seul vote nous ouvre la voie vers cette bifurcation vitale : le vote pour les candidat·es de la Nupes, la Nouvelle union populaire écologique et sociale !

Voter ne suffira pas. Quel que soit le résultat des élections, nous continuerons à lutter pour un monde plus juste, plus harmonieux pour les êtres humains et pour tout le vivant.

Nous ne pouvons plus nous permettre encore cinq ans d’inaction climatique !

Nous voulons une Assemblée nationale et un gouvernement déterminés à lutter contre le changement climatique !

Nous voterons pour la Nupes, la Nouvelle union populaire écologique et sociale !

Premiers signataires :

Vous aussi, soutenez l'appel à voter pour le climat, en signant ici

