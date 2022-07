« As Bestas », de Rodrigo Sorogoyen : Pas de chez nous

Aux premières images, l’impression s’installe d’être en présence d’une terre profondément espagnole : au gré d’une rude chorégraphie, des chevaux sont immobilisés par des aloitadores (des lutteurs à mains nues) afin de pouvoir couper leur crin. Nous utilisons sciemment l’expression « une terre profondément espagnole », mais que pourrait-elle signifier ? Les deux frères Anta semblent le savoir, eux qui ne cessent de reprocher à Antoine (Denis Ménochet), Français installé dans ce coin de Galice, de venir d’ailleurs. De ne pas en être un authentique habitant. Ils sous-entendent qu’il ne peut y jouir des mêmes droits qu’eux.

As Bestas, Rodrigo Sorogoyen, 2 h 17. Or, quelque temps auparavant, Antoine et sa compagne, Olga (Marina Foïs), qui développent leur exploitation agricole bio et restaurent des maisons abandonnées dans la perspective d’un repeuplement de cette campagne, se sont opposés à un projet d’installation d’éoliennes.