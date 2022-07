Plusieurs éditions DVD et Blu-ray mettent en valeur des films plus ou moins célèbres mais tous passionnants.

L’été est une bonne période pour aborder aussi certains rivages cinématographiques, via l’édition récente en DVD ou blu-ray. Par exemple, Peter Bogdanovich, cinéaste du Nouvel Hollywood, quoique moins célèbre que ses collègues Martin Scorsese ou Brian de Palma, a réalisé un film qu’un très large public a vu : The Last Picture Show (La Dernière Séance), réalisé en 1971. Vingt ans plus tard, il en a signé la suite, Texasville, qui a cette particularité de reprendre exactement la même distribution, Jeff…