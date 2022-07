« Les Suppliques », Jérôme Prieur : « Monsieur le Maréchal… »

Dans Les Suppliques, Jérôme Prieur met au jour les milliers de lettres que des juifs ont envoyées à Pétain dans l’espoir vain qu’il les protégerait.

M onsieur le Maréchal, un volontaire de la guerre 1940, d’origine polonaise et de confession juive, médaillé militaire, croix de guerre avec palmes, blessé de guerre à 85 %, se permet de vous écrire humblement les lignes ci-après, certain que la sollicitude que vous témoignez aux enfants de France s’étend à moi aussi. À la suite des opérations de police du 16 juillet écoulé, ma femme, Ida, a été internée ce jour, laissant à ma charge deux enfants en bas âge. Amputé d’une jambe et menacé de gangrène, devant…