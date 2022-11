Leonard Cohen, portrait morcelé

Six ans après la mort du chanteur sortent un documentaire, un disque et un livre magnifique.

Leonard Cohen est mort le 7 novembre 2016. Six ans après, plusieurs réalisations lui sont consacrées. Hallelujah, les mots de Leonard Cohen, documentaire de Daniel Geller et Dayna Goldfine mêlant archives et témoignages, est visible en salle. Hallelujah, les mots de Leonard Cohen, Daniel Geller et Dayna Goldfine, 1 h 56. Here It Is : A Tribute To Leonard Cohen, Blue Note. Leonard Cohen, Pascal Bouaziz, éditions Hoëbeke, 208 p., 25 euros.

Un album de reprises, Here It Is, réunit des pointures comme Iggy Pop ou Norah Jones mais offre peu de réelles réussites. Sans doute à cause d’un trop grand respect des chansons alors que, quitte à oser l’irrévérence, il faudrait choisir de s’en éloigner pour mieux y revenir autrement. Résultat : il manque cette langueur désespérée qui rend uniques les originaux et dont seul leur créateur avait le secret.

Auteur d’un très beau livre, Pascal Bouaziz se permet quant à lui l’irrévérence, n’hésitant pas à lancer une sentence comme celle-ci : « Leonard Cohen est dingue. » Avec le naturel et la légitimité que confèrent la proximité avec un artiste et une profonde connaissance de sa vie et de son œuvre. Peut-être aussi le fait de se sentir un peu dingue soi-même. Il affirme d’emblée que son ouvrage n’est pas une biographie et fait sien ce conseil de Cohen à l’un de ses biographes, Ira B. Nadel : « Ne laisse pas les faits masquer la vérité. »