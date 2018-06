Posée dans le canapé bleu roi d'un foyer/salle concert/boîte de nuit autogérée de Dijon. Ici, ce sont les Tanneries. Des graffs sur les murs extérieurs. Là, je peux voir le classique « dames/hommes » remplacé par « toilettes/urinoir ». Pour éviter la notion de genre sûrement. Sur les murs des stickers anarchistes. Un portant dans un coin du hall avec un livret « Nantes révoltée », des flyers pour la cause animale, entre autre, et des cartes postales dont une où l'on voit un rang de CRS et une main qui leur jette des confettis dans la face.

J'en ai pris trois et j'ai laissé 2 euros dans la boîte « prix libre-pour pouvoir en imprimer d'autres. » Les cloisons sont en paille/torchis. « Pour respecter les normes avec ces matériaux, on a dû trouver un protocole de fabrication en Allemagne. », a dit une habituée. Selon elle, c'est la seule structure française accueillant du public avec des murs en paille. C'est un lieu qui est se transforme depuis 20 ans uniquement grâce au bénévolat. Ça réchauffe la dalle de béton au sol et le toit en tôle. C'est la maison de plein de gens et pourtant, je n'ai pas l’impression d’être de trop. C’est beau et vivant.

Les voisins de ce havre de paix ce sont des demandeurs d’asile qui habitent dans un ancien hôtel à deux pas d'ici. Depuis quinze jours ils peuvent être délogés d'une seconde à l’autre. Mais ça ne les a pas empêchés de nous accueillir chez eux malgré la police de notre cortège au coin de rue. C’était bizarre, et j'ai adoré en même temps, quand un résident m'a dit « bienvenue ». J'ai vraiment adoré. Bon là, il est bientôt une heure du matin, c’est trop tard pour écrire. En plus y a Ali qui vient de s’asseoir à côté de moi et qui me montre des vidéos prank iraniennes. Mon correcteur automatique a corrigé Ali par ami.