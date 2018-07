La maladie a frappé. J’ai manqué la réunion du matin. J'ai l’impression d’avoir séché les cours. Il faut dire que Tati Gigi me gâte tellement que ça a fait un trop gros contraste de confort. Chaud-froid. Et paf ! Mange ta crève !

Tati Gigi, elle vérifie toujours si ses pièces de deux euros pourraient intéresser des collectionneurs. J'en ai une avec l’inscription : « Le bleuet de France, fleur de mémoire et de solidarité ». La mémoire pour l’écriture, la solidarité pour la Marche. On est comme ça avec Tati, on s'amuse à voir des signes partout.