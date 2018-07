Ce matin au petit déj, je chantonnais la chanson du dernier jour avec un grand sourire. Puis 10 minutes plus tard, en voyant les autres faire l’échauffement, les larmes ont coulé toutes seules. Nouveaux marcheurs ou plus anciens : tous là à se dandiner. Ça va me manquer de les voir heureux ensemble.

On ne peut pas tous aller à Londres faute de places. Il faut correspondre à certains critères pour pouvoir y aller. Ça met les marcheurs qui ne se sont jamais vu refuser de franchir une frontière en situation. Comme un exercice pratique quoi, même si c'est pas voulu par l’association.

Sur la route, j'ai rencontré une journaliste qui, même quand elle est en vacances aux quatre coins du monde, elle est toujours rattrapée par la cause. Soit en tombant sur une manif, soit en rencontrant des militants. Ben ouais, c’est un défi mondial, il y en a partout des migrants ! Est-ce que ça sera la même chose pour moi au Togo ?

La manifestation à Calais était la plus belle de toutes. Les migrants locaux, enfin les migrants qui sont à Calais, ont eu tellement de mal à réaliser que nous étions tous en soutien, qu'ils ont hésité à venir dans le cortège. À la fin, nous étions tous là, à faire la fête et à manger ce fameux curry épicé. Pas une once de violence policière sur la route. Ouf.

Pensée du soir : le plus dur c'est pas de faire la queue pour manger, c’est pas les kilomètres dans les pattes, c'est pas les douches froides, c'est pas la fatigue. C'est de dire adieu à tous ces gens.