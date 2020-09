Jai Jagat 2020 - Pour la justice et la paix

**Le point sur les marches :**

**-** **la marche "de l'ouest"** **est partie de Guérande le 30 juillet.** Le blog de cette marche est accessible sur : [https://www.myatlas.com/marcbrazey/jai-jagat-2020-guerande-geneve/t/870981](https://www.myatlas.com/marcbrazey/jai-jagat-2020-guerande-geneve/t/870981){: target="_blank" } C'est un groupe de 4 - 5 marcheurs permanents rejoint à chaque étape par des locaux. Cette marche devrait rejoindre la marche Lyon - Genève vers Bellegarde. Détails ci-après. - **la marche « Lyon - Genève »** **part le 12 septembre de Lyon,** avec une manifestation jusqu'à un centre social de Vaulx-en-Velin. Les renseignements pratique s, inscriptions et liste des étapes et soirées, sont sur le site : [https://nonviolence.fr/Marche-Lyon-a-Geneve-du-12-au-26-septembre-2020](https://nonviolence.fr/Marche-Lyon-a-Geneve-du-12-au-26-septembre-2020){: target="_blank" } Un blog sera renseigné pour la marche : [https://www.myatlas.com/Andr%C3%A9apismellifera/jai-jagat-2020-marche-lyon-geneve](https://www.myatlas.com/Andr%C3%A9apismellifera/jai-jagat-2020-marche-lyon-geneve){: target="_blank" } Ils ont limité à 50 marcheurs. Ils en sont actuellement à 40 marcheurs à chaque étape, dont 31 personnes qui vont faire l'ensemble des 15 jours. Ils seront certainement plus d'une centaine à la marche de départ. **-** **la marche « Lons le Saunier - Genève » part le 18 septembre**. Normalement cette marche va nous rejoindre les autres à Meyrin pour le vendredi 25\. Détails ci après. **Marche Jai Jagat « de l’ouest » traverse la Saône-et-Loire :** Partie de Guérande (44) le 31 juillet 2020, elle traverse ce département entre le jeudi 10 (arrivée à Digoin) et le mercredi 16 septembre 2020 (arrivée à Sancé, près de Mâcon), avant de poursuivre vers Genève à travers le département de l’Ain. Arrivée à Genève le 26 septembre. Le MAN 71(Mouvement pour une alternative non-violente) coordonne les étapes entre le samedi 12 et le mercredi 16 septembre 2020. Voici donc ce qui est à ce jour prévu : - **Samedi 12 septembre** : étape Rabutin (près de **Charolles** ) – Ferme des Grands Noyers à **Verosvres** 18 km 400mD+ par la D17 via Charolles (arrêt à l’épicerie bio de Jeanne). **Départ vers 8h** . Hébergement chez Eric PRIVAT, paysan éleveur de poules pondeuses (entre autres), sous tente ou sous abri si nécessaire. Toilettes et douches. Repas préparé par Eric . - **Dimanche 13 septembre** : journée de repos chez Eric. Déjeuner partagé ouvert à tous (chacun vient avec un plat, un dessert, un fromage ou une boisson pour 4 à 6), suivi d’ échanges avec les membres de l’AMAP P locale et des producteurs sur les problématiques liées au rural : évolution souhaitée ou nécessaire des méthodes de production et élevage, circuits courts, etc. - **Lundi 14 septembre** : étape Les Grands Noyers à **Vérosvres** – Acro’Bath à **Bergesserin** par la D17 via Curtil sous Buffières 13 km 400m D+ **Départ à 9h** . Accueil par Isabelle RICHARD et François BONNEVIALLE. Hébergement sous tente. Toilettes mais pas de douche. **A** **1** **7** **h** **30** : échange sur le thème de la forê t : la souffrance « climatique » des essences et la gestion de la forêt (coupes rases, etc.). A vec François BONNEVIALLE (membre du groupement forestier citoyen local). P uis dîner préparé par les marcheurs (ou autre solution type repas partagé si des volontaires se font connaître). Etape coordonnée par Patrick HUBERT . - **Mardi 15 septembre** : étape Acro’Bath à **Bergesserin** – **Cluny** par D 152 via Chateau et passage au domaine Saint Laurent 12 km 175m D+ **Départ à 8h30** Arrivée prévue à Cluny vers 12h30 : apéro offert dans une salle des Griottons par la mairie en présence d’une délégation du conseil municipal. Puis repas partagé avec celles et ceux qui pourront être là. Après-midi : visite de la ville et/ou échanges libres avec les associations représentées : SEL , AMAPP, MAN, Cluny de la Paix, etc. Dîner partagé (?) vers 18h30 de sorte d’être à **20h au cinéma** pour projection (ouverte à tous) de _«_ _ **Nouvelle cordée »** _ , film de Marie-Monique ROBIN sur l’expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée, suivi d’un échange en présence de Jean-Luc DELPEUCH, président de la Comcom du Clunisois (à confirmer). Tarif unique : 4 euros. Hébergement chez l’habitant : merci de faire connaître vos possibilités d’hébergement. Etape coordonnée par Patrick HUBERT. - **Mercredi 16 septembr** **e** : **Cluny** – Château Lapalus à **Sancé** (près de Mâcon) par GR 76D, D 134, chemins et routes de moindre importance et D 103, via Igé, Blany, Sennecé **ou** par D980 et D17 via Sologny, La Roche Vineuse, Charnay et Mâcon. 25 km et 500m D+ **Départ à 8h** . Repas partagé et échange avec associations présentes (AMAP dont la distribution des paniers se fera ce soir-là en principe, ATTAC, ATD Quart-monde, LDH, etc.) sur le thème des Droits humains . Quelques élèves du lycée viticole bio de Davayé devraient être présents pour présenter le lycée. Hébergement chez l’habitant. Etape coordonnée par Patrick HUBERT. - **Jeudi 17 septembre** : **Sancé – Confrançon** 22km 170m D- **Départ à 8h** . Etape coordonnée par des associatifs de l’Ain, D’un point de vue général : - **si vous souhaitez marcher sur une ou plusieurs des étapes indiquées ci-dessus** , merci de vous faire connaître (Nom, prénom et n° de téléphone) [ a ](https://admin.actionaid.fr/uploads/downloadFile/339/Fiche%20inscription%20marche%20Ouest,%20lien%20avec%20Charte.pdf){: target="_blank" } uprès de Pascal CHARCOSSET ( [ pascal.charcosset@worldonline.fr ](mailto:pascal.charcosset@worldonline.fr){: target="_blank" } ) **ou** auprès de Patrick HUBERT ( [ hubert-bellier@wanadoo.fr ](mailto:hubert-bellier@wanadoo.fr){: target="_blank" } ) avant le 10 septembre en mettant en objet « **Inscription Jai Jagat** ». Précisez les jours où vous marcherez, et si vous souhaitez être hébergé (tente personnelle de préférence si l’hébergement chez l’habitant n’est pas prévu), de sorte que nous puissions savoir combien de marcheurs/marcheuses sont à nourrir et/ou héberger. **Marche Jurassienne « Lons-le-Saunier - Genève » au départ le 18 septembre :** Les étapes sont :

| Jour | Horaire | Lieu | Activité |

| Vendredi 18 septembre | 20h | SdF Perrigny | Conférence débat avec Massa KONE | | Samedi 19 septembre | 9h | Parc des Bains – Lons | départ marche | | | 12h | Publy | Pique-nique -rencontre avec les habitants | | | 20h | Mesnois | Rencontre avec Caroline MOIREAUX, marcheuse | | Dimanche 20 septembre | 9h | Mesnois | | | 12h | Saint Maurice | Pique-nique -rencontre avec les habitants | | | 20h | Prénovel | Rencontre/débat avec Nicolas GIROD Conf' Pays. | | Lundi 21 septembre | 9h | Prénovel | | | 12h | La Rixouse | Pique-nique -rencontre avec les habitants | | | 20h | Longchaumois | Film “Made in Bangladesh” avec Ethique/Etiqu. | | Mardi 22 septembre | 9h | Longchaumois | | | 12h | Prémanon | Pique-nique -rencontre avec les habitants | | | 20h | Les Rousses | Film “Demain” de Cyril DION |

Normalement cette marche va rejoindre les autres à Meyrin pour le vendredi 25\. Actuellement 20 personnes sont inscrites. [https://admin.actionaid.fr/uploads/downloadFile/337/Jai-Jagat-inscription-Jura.pdf](https://admin.actionaid.fr/uploads/downloadFile/337/Jai-Jagat-inscription-Jura.pdf){: target="_blank" }

**Les dernières nouvelles :** I l est aussi possible de se rendre à Genève pour le we du 25-26 septembre 2020, où des animations et un village des alternatives, organisés par nos amis suisses, sont prévus à l’occasion des arrivées de diverses marches (dont celle de l’Ouest que vous pouvez accompagner à travers l’Ain!). Une délégation du mouvement indien gandhien Ekta Parishad, initiateur de ces marches, devrait être présente, qui sera ensuite reçue au sein des instances de l’ONU installées à Genève. - pour l'arrivée à Genève : une soirée aura lieu le vendredi 25 septembre à Meyrin à l'arrivée de la marche Lyon - Genève, soirée avec la présence des officiels (mairie de Meyrin, de Genève, canton de Genève) et des groupes, dont la compagnie de danse urbaine Second Souffle de Lyon. Sont prévus des échanges avec les internationaux, en particulier Rajagopal et Gill en Inde. Hébergement des marcheurs par la c ommune de Meyrin.