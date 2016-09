Guy Régis Jr : Poésie, langue vivante

C’est un poète et dramaturge haïtien qui délaisse souvent son île pour mieux l’aimer et la défendre. « J’écris plutôt en France car, à Haïti, il est interdit d’être solitaire », explique Guy Régis Jr. Aussi passe-t-il par Paris, Lille (où il a travaillé avec le directeur du Théâtre du Nord, Christophe Rauck) et Limoges. Il est souvent venu au festival des Francophonies, que dirige Marie-Agnès Sevestre (l’an dernier, il collaborait avec Valère Novarina), et il est l’une des grandes personnalités de ...