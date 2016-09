Sanctionner les crimes écologiques

C’est l’une des bonnes nouvelles de la rentrée : la Cour pénale internationale (CPI) a annoncé le 15 septembre dernier qu’elle poursuivrait pour crimes contre l’humanité les crimes liés à « l’exploitation illicite des ressources naturelles, à l’appropriation illicite de terres et à la destruction de l’environnement ». C’est une énorme victoire pour les associations et les ONG telles que Global Witness ou End Ecocide on Earth, mais surtout pour les droits humains et les droits de la nature. Une victoire, ...