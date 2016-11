Armes à feu, peine de mort, euthanasie : L'autre vote de l'Amérique

Ce mardi, les Américains se sont prononcés sur une série de référendums. Au programme : cannabis, films porno, peine de mort ou salaire minimum. Les scrutins adoptant parfois des dispositions éloignées des discours de Donald Trump.

La Californie est ainsi devenue le cinquième État à autoriser l'usage récréatif de la marijuana, tout comme l'Arizona, le Nevada et le Massachusetts, selon les résultats préliminaires. Même s'il penchait en faveur du oui, le scrutin était encore serré dans le Maine. Du côté de la consommation thérapeutique, la Floride, pourtant à majorité républicaine, devient le premier État du sud à adopter un programme, déjà légal dans 25 États de l'Union, suivie par le Dakota du Nord. L'Arkansas pourrait suivre mais le vote était serré.

Concernant les restrictions dans la possession d’armes à feu, la Californie, déjà dotée de lois parmi les plus restrictives sur les armes à feu aux États-Unis, a ajouté à son arsenal législatif l'obligation de passer une vérification d'antécédents judiciaires pour pouvoir acheter des munitions. Son État voisin, le Nevada, a de son côté adopté des contrôles d'antécédents judiciaires lors d'achats d'armes, mais le Maine, un État rural du nord-est, était en passe de rejeter une mesure similaire. Les électeurs de l'État de Washington, dans le nord-ouest, ont quant à eux voté pour une mesure qui permet aux tribunaux d'interdire à un individu estimé dangereux de posséder des armes à feu. Des mesures qui, pour la plupart, ne vont pas dans le sens de Donald Trump.

En marge de l’élection présidentielle, trois États se prononçaient ce mardi sur la peine de mort. Les électeurs d'Oklahoma ont ainsi voté pour renforcer la peine et l'ont inscrite dans la Constitution. Le Nebraska l'a rétablie. Les Californiens devaient eux se prononcer sur deux mesures contradictoires : l'une, qui visait à interdire la peine de mort, rejetée à 55,4% d'après un décompte provisoire, et une autre visant à en accélérer la procédure. Celle-ci a été adoptée.

Sollicité pour se prononcer sur l’euthanasie, les citoyens du Colorado ont légalisé une mesure autorisant le suicide médicalement assisté pour les personnes malades en phase terminale.

Le Maine, l'Arizona, le Colorado et l'État de Washington ont adopté un relèvement du salaire minimal entre 12 et 13,50 dollars l'heure. Les États de New York ou Californie ont déjà adopté des mesures pour le faire passer à 15 dollars d'ici 2022. Au niveau fédéral, le salaire minimal américain se situe actuellement à 7,25 dollars.

Enfin, les électeurs californiens ont rejeté une mesure qui devait rendre obligatoires les préservatifs dans les films porno. La Californie devient en revanche le premier État américain à bannir les sacs plastiques à usage unique, après la ratification d'une mesure parlementaire adoptée en 2014.