Israël-Palestine : Le cri d’alarme de « Trop, c’est trop »

Le collectif Trop, c’est trop, créé par Madeleine Rebérioux et Pierre Vidal-Naquet en 2001 pour dénoncer la répression israélienne dans les territoires palestiniens, demande la suspension de l’Accord d’association entre l’Union européenne et Israël. Le collectif, qui regroupe de nombreuses personnalités du monde intellectuel et associatif, estime que « la poursuite de la colonisation compromet l’existence d’un État palestinien indispensable au retour de la paix dans la région ». Le collectif lance une campagne pour la suspension d’un accord qui s’est traduit récemment encore par « des programmes de recherche militaire au profit d’Israël ». Trop, c’est trop apporte également son soutien aux organisations israéliennes de droits de l’homme, B’Tselem, La Paix maintenant et Breaking The Silence, accusées en Israël de trahison, et « qui font l’objet d’une campagne de haine sans précédent ».