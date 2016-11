Leonard Cohen : « J’ai tenté d’être libre à ma façon »

Leonard Cohen est mort à Los Angeles le 7 novembre, à 82 ans, peu de temps après la sortie de You Want It Darker. Il fallait donc voir les signes de la fin proche dans les déclarations du narrateur au fil de cet album où il s’avoue « hors jeu », annonce qu’il « quitte la table », jusqu’au simple « it’s au revoir » dans «Travelling Ligth ».Leonard Cohen est mort, et c’est comme toujours l’impression d’un livre qui se referme. Un livre qui, pour ma part, m’a accompagné la plus grande partie de ma vie. ...