Racisme : Des politiques désinhibés

L’expression publique de propos racistes est plus médiatisée que les discriminations du quotidien, mais guère plus pénalisée.

Le député-maire Claude Goasguen : poursuivi pour « diffamation et incitation à la haine raciale » pour avoir évoqué, en 2014, « cette Shoah qu’on n’ose plus enseigner dans les lycées tant on a peur de la réaction des jeunes musulmans qui ont été drogués dans les mosquées ». Deux ans plus tard, il récidivera sur LCP, estimant que la France a « un problème avec les Maghrébins ». Une ex-candidate FN aux municipales : condamnée à 3 000 euros d’amende avec sursis pour avoir comparé Christiane Taubira à un ...