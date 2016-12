Dr Kpote : « Si tu parles d’amour, tu es un “canard” »

Animateur de prévention sur la sexualité auprès des 15-18 ans en Île-de-France, le Dr Kpote décrit une jeunesse à la fois consommatrice et victime d’une société hypersexualisée.

Comment construit-on sa relation à l’autre dans un monde où la représentation de la sexualité est omniprésente ? Depuis une quinzaine d’années, le Dr Kpote fréquente les lycées et les Centres de formation d’apprentis (CFA) d’Île-de-France pour y faire de la prévention sur la sexualité, en plus de sa chronique mensuelle pour le magazine Causette. Sur le terrain, il côtoie des jeunes dont les préoccupations en matière de sexe et d’amour sont exacerbées par un environnement où tout est exposé, liké, ...