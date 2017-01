Sélectionnées pour le palmarès 2017 d’Angoulême, plusieurs BD nous entraînent dans les pays (é)mouvants de la jeunesse.

Le grand raout annuel de la bande dessinée approche : du 26 au 29 janvier, Angoulême accueille le Festival international de la bande dessinée (FIBD). Grands machins de l’édition ou petites maisons indépendantes, tous reconnaissent l’importance de ce festival, quand bien même certains déplorent la présence de plus en plus visible des « partenaires » (Cultura en tête). « Ce qui est certain, en vient à rappeler Delphine Groux, présidente de l’association du FIBD, c’est que, même si nous reconnaissons bien ...